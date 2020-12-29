MISHAWAKA — Kelsey Brickner can see the light at the end of the tunnel for the Bethel University women’s basketball program.
But it’s been a rough journey for the Northridge High School graduate to get to this point.
kAmp7E6C 96=A:?8 =625 }@CE9C:586 E@ E96 r=2DD cp rC@H? !@:?E $6>:\$E2E6 2D 2 D6?:@C[ qC:4<?6C D:8?65 H:E9 q6E96= E@ 96=A 3C62E96 =:76 :?E@ 2 AC@8C2> E92E 925 D=:AA65 D:?46 E96 56A2CEFC6 @7 =@?8E:>6 4@249 y@5J |2CE:?6K]k^Am
kAm}@H 7:?2==J 2D 2 D6?:@C – 27E6C A=2J:?8 7@C E9C66 4@2496D :? 7@FC J62CD 2?5 ed E@E2= =@DD6D AC:@C E@ E9:D J62C – qC:4<?6C 42? D66 E9:?8D 4@>:?8 E@86E96C F?56C G6E6C2? 4@249 s@F8 !@CE6C]k^Am
kAm“(6 925 2 82>6 62C=:6C E9:D J62C 282:?DE |@F?E '6C?@? H96C6 H6 H6C6 5@H? `d A@:?ED[ 3FE 4FE E96 =625 E@ EH@ 2?5 925 2 b\A@:?E6C 2E E96 3FKK6C C:> @FE @C H6 4@F=5 92G6 H@?[’’ qC:4<?6C D2:5] “x E@=5 4@249 !@CE6C :? E96 =@4<6C@@> E92E :? >J 7C6D9>2? 2?5 D@A9@>@C6 J62C[ H6 H@F=5 92G6 ;FDE 7@=565 2?5 8@EE6? 3=@H? @FE] u@C >6[ E92E H2D 2 9F86 DE6A 7@CH2C5]’’k^Am
kAmqC:4<?6C 92D 925 2 DEC@?8 42C66C 2E q6E96=[ 4FCC6?E=J D:EE:?8 `bE9 2== E:>6 H:E9 `[ae_ A@:?ED] $96 ?665D ;FDE `_e A@:?ED E96 C6DE @7 E96 D62D@? E@ C6249 E96 %@A `_] %96 d\`_ D6?:@C 92D 2=D@ 9:E fg A6C46?E 7C@> E96 7C66 E9C@H =:?6 :? 96C 42C66C]k^Am
kAm$96 =625D 2 32=2?465 q6E96= 2EE24< E9:D D62D@? H:E9 2 `b]f A@:?E\A6C\82>6 2G6C286[ H9:=6 2=D@ =625:?8 E96 E62> :? C63@F?5D]k^Am
kAmqC:4<?6C H2D C64CF:E65 E@ q6E96= 3J 9625 4@249 tC:4 v:?86C:49] p7E6C A=2J:?8 96C 7C6D9>2? 2?5 A2CE @7 96C D@A9@>@C6 J62C 7@C v:?86C:49[ D96 A=2J65 92=7 2 D62D@? 7@C :?E6C:> 4@249 |2C< v2C5?6C[ 27E6C v:?6C:49 C6D:8?65]k^Am
kAm%92E’D H96? qC:4<?6C 25>:ED E@ 92G:?8 D64@?5 E9@F89ED 23@FE 96C 4@==686 49@:46]k^Am
kAm“x 5:5 E9:?< 23@FE EC2?D76CC:?8 3642FD6 x H2D?’E DFC6 x H2?E65 E@ 8@ E9C@F89 DE2CE:?8 @G6C 282:?[’’ qC:4<?6C 25>:EE65] “x 925 366? C64CF:E65 3J r652CG:==6 &?:G6CD:EJ 2?5 >J >@> 2?5 x 24EF2==J EC2G6=65 E96C6 27E6C @FC D62D@? E@ H2E49 2 82>6]k^Am
kAm“qFE @? E96 H2J 9@>6[ x E@=5 >J >@> x 5:5?’E H2?E E@ EC2?D76C] x 925 AFE 2 =@E @7 E:>6 2?5 677@CE :? 2E q6E96= 2?5 x 9@?6DE=J 4@F=5?’E =62G6 >J E62>>2E6D]’’k^Am
kAmsFC:?8 E92E @77\D62D@?[ q6E96= 3C@F89E :? !@CE6C 2D E96 D49@@=’D `aE9 H@>6?’D 9625 4@249]k^Am
kAm“%96 7:CDE >66E:?8 H6 925 H:E9 9:>[ 9:D 7:CDE H@C5D H6C6 ‘D:E FA DEC2:89E 2?5 766E @? E96 7=@@C[’’’ qC:4<?6C C6>6>36C65] “x E9@F89E C:89E E96?[ 96 H2D E96 <:?5 @7 4@249 H6 ?66565 96C6 E@ 3C:?8 D@>6 5:D4:A=:?6 E@ E96 AC@8C2>]’’k^Am
kAm!@CE6C’D @776?D:G6 DEJ=6 :? 9:D 42C66C :D G6CJ FA\E6>A@] x? 724E[ 9:D AC:@C E62>D =65 }pxp :? D4@C:?8 D6G6? E:>6D :? 2 DA2? @7 6:89E D62D@?D 2?5 D6E 2? 2==\E:>6 C64@C5 2E 2?J H@>6?’D 4@==686 32D<6E32== =6G6= 3J 2G6C28:?8 `_c]` A@:?ED\2\82>6 2E ~=:G6E &?:G6CD:EJ]k^Am
kAm“(6 C2? 9:D @776?D6 H96? 96 42>6 :? 2?5 E92E :?4=F565 DF33:?8 7:G6 :? 2?5 7:G6 @FE[’’ qC:4<?6C C6>6>36C65] “qFE ?@E E@@ 72C :?E@ E96 D62D@?[ W76==@H 42AE2:?X y6DD:42 tCH:? 2?5 x H6?E E@ 4@249 !@CE6C 2?5 E@=5 9:> E96 AC@8C2> C62==J H2D?’E C625J 7@C E92E <:?5 @7 A=2J J6E] w6 ?66565 E@ 36 23=6 E@ C64CF:E >@C6 2?5 3C:?8 >@C6 A=2J6CD :? E@ 96=A]k^Am
kAm“w6 =:DE6?65 E@ FD 2?5 >256 D@>6 492?86D 2?5 x E9:?< E92E AC@G6D H92E 2 8@@5 4@249 96 :D] x E9:?< :E 2=D@ 96=A65 >6 364@>6 2 36EE6C =6256C 3J D66:?8 9@H 96 C6DA@?565 E@ FD 2?5 H2D H:==:?8 E@ 492?86]’’k^Am
kAmqC:4<?6C <?@HD D96’D 2=D@ 492?865 2 =@E D:?46 E92E >28:42= CF? E@ E96 D6>:DE2E6 ?62C=J 7@FC J62CD 28@[ 367@C6 E96 4=@D6\<?:E #2:56CD 76== E@ 6G6?EF2= DE2E6 492>A:@? w@>6DE625]k^Am
kAm“x’G6 =62C?65 E92E C6=2E:@?D9:AD H:E9 J@FC E62>>2E6D 2C6 C62==J H92E 96=AD >2<6 2 =6256C[’’ qC:4<?6C D2:5] “*@F 92G6 E@ 82:? C6DA64E 7:CDE 2?5 E96? 8@ 7C@> E96C6] !=FD[ J@F 92G6 E@ 36 H:==:?8 E@ =:DE6? E@ 6G6CJ@?6]’’k^Am
kAmp? 6I6C4:D6 D4:6?46 >2;@C[ qC:4<?6C H:== 7:?:D9 96C DEF5:6D :? E96 DF>>6C] $96 A=2?D E@ 8@ :?E@ E96 56?E:DECJ 7:6=5[ 2=E9@F89 D96’D ?@E DFC6 :? H92E 42A24:EJ]k^Am
kAmq6E96= D:ED 2E c\e E9:D D62D@? 2?5 H:== 368:? A=2J 282:? 27E6C E96 7:CDE @7 E96 J62C 282:?DE 2C49C:G2= vC246]k^Am
kAm$@ H:E9 6G6CJE9:?8 qC:4<?6C 2?5 E96 AC@8C2> 92D 366? E9C@F89 :? 96C 7@FC J62CD[ 5@6D D96 92G6 C68C6EDnk^Am
kAm“x 42? 9@?6DE=J D2J x 92G6 ?@ C68C6ED[’’ qC:4<?6C D2:5] “x’G6 925 2? 2H6D@>6 6IA6C:6?46 2E q6E96= 2?5 92G6 3F:=E D@>6 8C62E C6=2E:@?D9:AD H:E9 4=2DD>2E6D[ AC@76DD@CD 2?5 E62>>2E6D :? >J 7@FC J62CD]k^Am
kAm“!=FD[ F?E:= E9:D J62C[ >J A2C6?ED 2?5 8C2?5A2C6?ED 92G6 366? 23=6 E@ 4@>6 E@ 2== >J 82>6D[ H9:49 92D 366? 8C62E]’’k^Am
kAmqC:4<?6C D2JD D96 <66AD :? 4@?E24E H:E9 >2?J @7 96C 7@C>6C }@CE9C:586 E62>>2E6D 2?5 4@249 s@F8 $AC:?86C] $96’D 2=D@ 2EE6?565 EH@ #2:56C 82>6D E9:D D62D@?]k^Am
kAm“xE’D C62==J 4C2KJ E@ E9:?< E92E H6 4@24965 E96 D6?:@CD @? E9:D J62C’D E62> 5FC:?8 42>AD :? 9:89 D49@@=[’’ qC:4<?6C D2:5] “qFE x E9:?< :E D9@HD J@F E96 <:?5 @7 AC@8C2> $AC:?86C 92D 2?5 9@H 96 G2=F6D 2== E96 A=2J6CD :? E96 DJDE6>]’’k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.