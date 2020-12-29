Brickner

Northridge graduate Kelsey Brickner (30) has become a leader for the Bethel University women’s basketball team.

MISHAWAKA — Kelsey Brickner can see the light at the end of the tunnel for the Bethel University women’s basketball program.

But it’s been a rough journey for the Northridge High School graduate to get to this point.

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