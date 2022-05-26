GOSHEN — Northridge's Jack Moore has a background of boys track regional success.
Teammate Jaxon Miller wanted to erase a past disappointment at the regional.
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