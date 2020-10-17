DUNLAP — Goshen boys cross country coach Mike Wynn had a simple command for his team prior to the start of the Elkhart Regional on Saturday.
"Run fast.''
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