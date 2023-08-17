Defending girls soccer sectional champions Goshen and NorthWood will look much different this year, as both were hit hard by graduation.

The RedHawks, who won a Class 3A sectional title and finished second in the Northern Lakes Conference, has to replace standouts Miriam Ruiz Sanchez, Andrea Diaz, Natalie May, Meggy Vanhooser, Adamaris Veloz and Olivia Bontreger. Ruiz Sanchez set a school-record last year with her 30 goals. Diaz added 20 goals and May totaled six.

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