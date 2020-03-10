Borkholder

NorthWood’s Jason Borkholder, here playing tight defense against Northridge’s Alex Stauffer, has been an offensive and defensive force for the Panthers this season.

 Russ Draper / Elkhart Truth Photo

NAPPANEE — NorthWood senior basketball player Jason Borkholder isn't motivated by individual success.

Looking at the scoreboard and seeing his Panthers win means the most to the 6-3 forward. 

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