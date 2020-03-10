NAPPANEE — NorthWood senior basketball player Jason Borkholder isn't motivated by individual success.
Looking at the scoreboard and seeing his Panthers win means the most to the 6-3 forward.
kAmq@C9@=56CVD 2EE:EF56 E@H2C5D =@D:?8 4@F=5 36 D66? 27E6C =2DE J62CVD cd\c` =@DD E@ %:AA642?@6 '2==6J :? r=2DD bp D64E:@?2= D6>:7:?2= 24E:@? 2E (2H2D66 w:89 $49@@=]k^Am
kAmQx? 2 D25 =@4<6C C@@> :? (2H2D66[ y2D@? 82G6 >6 2 9F8 2?5 D2:5[ Vx H2?E E@ H:? 2 D64E:@?2= 492>A:@?D9:A 2?5 A=2J 2 >2;@C C@=6[VQ D2:5 }@CE9(@@5 4@249 p2C@? (@=76] k^Am
kAmQx D2:5[ Vy2D@?[ H6VC6 8@:?8 E@ 5@ 6G6CJE9:?8 H6 42? E@ >2<6 E92E 92AA6?]VQk^Am
kAmp J62C =2E6C[ E96 }@CE9(@@5 32D<6E32== E62> 42>6 E@86E96C 2?5 >256 2 D64E:@?2= 492>A:@?D9:A 92AA6?] %96 9@DE !2?E96CD 362E (2H2D66[ ch\ba[ E@ H:? E96 D49@@=VD ?:?E9 D64E:@?2= E:E=6]k^Am
kAm%96 `g\e !2?E96CD 25G2?46 E@ A=2J }@CH6== Waa\aX :? 2 r=2DD bp C68:@?2= D6>:7:?2= 82>6 2E `_ 2]>] 2E }6H r2DE=6 w:89 $49@@=] k^Am
kAmQx H2D C62==J 6>@E:@?2= =2DE J62C 27E6C H6 =@DE W2E E96 D64E:@?2=X[Q q@C<9@=56C D2:5] Qr@249 (@=76 9F8865 >6 2?5 D2:5[ VH6V== 7:I :E :? bed 52JD]V k^Am
kAmQx ECFDE65 W(@=76X 2?5 x AFE :? 2 =@E @7 H@C< :? E96 @77\D62D@? E@ >2<6 DFC6 x H2D 2 >@C6 4@>A=6E6 A=2J6C] p=D@[ 2D 2 E62> H6 C62==J DH:E4965 FA @FC @77\D62D@? H@C< E@ >2<6 DFC6 H6 H@F=5 H:? 2 D64E:@?2=]Qk^Am
kAm(@=76 6?;@J65 D66:?8 q@C<9@=56C C6H2C565 7@C 9:D 92C5 H@C< 2?5 F?D6=7:D9?6DD]k^Am
kAmQx H2D 6IEC6>6=J 92AAJ 7@C y2D@? q@C<9@=56C[Q E96 !2?E96CD 4@249 D2:5] Qw6VD 925 D@>6 4@F?E=6DD >@C?:?8D H96C6 96 92D 4@>6 :? 2?5 AFE :? 4@F?E=6DD 9@FCD @? 9:D @H?] w6VD 2 EC6>6?5@FD =6256C H:E9 9:D G@:46 2?5 2 EC6>6?5@FD 6?4@FC286C] w6VD ;FDE 4@?E:?F:?8 E@ 8C@H[ ?@E @?=J 2D 2 32D<6E32== A=2J6C[ 3FE 2D 2 A6CD@? E96 =2DE 7@FC J62CD]Qk^Am
kAmq@C<9@=56C D4@C65 6:89E A@:?ED 2?5 8C23365 D:I C63@F?5D :? E96 D64E:@?2= 7:?2= :? =:>:E65 >:?FE6D 3642FD6 @7 7@F= EC@F3=6] w6 A:4<65 FA 9:D E9:C5 7@F= H:E9 aidd =67E :? E96 D64@?5 BF2CE6C]k^Am
kAm}@CE9(@@5 2=D@ A=2J65 >@DE @7 E96 82>6 H:E9@FE =625:?8 D4@C6C %C6?E t5H2C5D W`d]c AA8X[ H9@ 5:5?VE C6EFC? 27E6C DF776C:?8 2? :?;FCJ H9:=6 =2?5:?8 2H<H2C5=J 27E6C 8C233:?8 2 C63@F?5] k^Am
kAmqFE (2H2D66 7@F?5 @FE E92E 25G6CD:EJ :D 2?@E96C @AA@?6?E E92E E96 !2?E96CD 2C6?VE 27C2:5 E@ 4@?BF6C]k^Am
kAmQ~?6 E9:?8 4@249 (@=76 2=H2JD D2JD :D E92E :EVD ?@E 23@FE E96 3C:4<D E92E 3F:=5 E96 H2==[ 3FE :EVD 23@FE E96 >@CE2C E92E 9@=5D E96> E@86E96C[Q q@C<9@=56C D2:5] VV~FC E62> 92D 2 C62==J ?:46 3@?5] (6 =@DE 2 C62==J DEC@?8 3C:4< :? %C6?E :? E92E 82>6[ 3FE H6 H6C6 DE:== 23=6 E@ DE:4< E@86E96C 2?5 >2<6 E9:?8D H@C<]Q k^Am
kAmq@C<9@=56C 42? C6=2E6 E@ t5H2C5D 2?5 92G:?8 E@ C64@G6C 7C@> :?;FC:6D]k^Am
kAm$=@H:?8 q@C<9@=56C 5@H? E9:D J62C H2D 2 HC:DE :?;FCJ E9:D J62C 282:?DE $@FE9 q6?5 r=2J 2?5 6G6? >@C6 D6C:@FD H2D 2 4@?4FDD:@? E92E q@C<9@=56C DF776C65 282:?DE (2H2D66] w6 >:DD65 E96 }@CE9C:586 2?5 v@D96? 82>6D 3642FD6 @7 E96 :?;FCJ] k^Am
kAmQ(6 ;FDE ECFDE65 W2E9=6E:4 EC2:?6CX !2F= (:5?6C 2?5 5:5 E96 AC@E@4@= E9C@F89 E96 D49@@= 2?5 E96 DE2E6[Q q@C<9@=56C D2:5 23@FE 9@H E96 4@?4FDD:@? H2D 92?5=65] Q%96C6 C62==J H2D?VE 2?JE9:?8 DA64:2= E92E H6 5:5] %96C6 H2D 2 =@E @7 AC2J6C E92E 8@E >6 E9C@F89 :E 6>@E:@?2==J] (6 5:5?VE 8@ E@ 2 9@DA:E2= 27E6C :E 92AA6?65] %96 7:?2= DE6A :? 4@?4FDD:@? AC@E@4@= :D 8@:?8 E@ 2 5@4E@C E@ 86E 4=62C65 2?5 H6 5:5 E92E]Qk^Am
kAmQy2D@?VD :?;FCJ H2D D6C:@FD[Q (@=76 D2:5] QxEVD 2 E6DE2>6?E E@ 9:D 492C24E6C E@ 36 23=6 E@ 4@>6 324< 2?5 A=2J H:E9 E96 4@FC286 96 A=2JD H:E9]k^Am
kAmQxV5 =:<6 E@ 4@>A=:>6?E @FC 2E9=6E:4 EC2:?6C] !2F= (:5?6C 92D 366? 96C6 7@C 4@F?E=6DD J62CD 2?5 H6C6 7@CEF?2E6 E@ 92G6 9:> @? @FC >65:42= DE277]Qk^Am
kAmq@C<9@=56C F?56CDE2?5D E92E :?;FC:6D 2C6 A2CE @7 DA@CED[ 6DA64:2==J H96? J@F 92G6 2 C@=6 E92E 96 7:==D] k^Am
kAmQx <?@H E92E xV> ?@E E96 >@DE D<:==65 A=2J6C[ D@ x <?@H x 92G6 E@ AFE >J 3@5J @FE E96C6 @? E96 =:?6 7@C >J E62>[Q q@C<9@=56C D2:5] k^Am
kAmQx ?665 E@ 36 2 8@@5 A@DE 5676?56C] x 2=D@ 92G6 E@ 36 2 D4C2AA6C 2?5 36 2 8FJ H:==:?8 E@ 86E @? E96 8C@F?5 2?5 H:==:?8 E@ 8@ 27E6C @776?D:G6 C63@F?5D] x 92G6 E@ <?@H H96? E@ E2<6 >J D9@ED 2?5 H96? E@ 8:G6 :E FA E@ E96 36EE6C D<:==65 A=2J6CD]Qk^Am
kAm%96C6 2C6 E:>6D E92E q@C<9@=56C 92D D9@H? @77 D@>6 @7 9:D 2E9=6E:4:D>] $6G6C2= 5F?<D E9:D J62C 92G6 >256 9:D E62> 2?5 E96 }@CE9(@@5 72?D DE2?5 FA :? 2H6] k^Am
kAmQx? y2D@?VD 42C66C E96C6VD 366? D6G6C2= >@>6?ED H96? 96VD 366? A=2J:?8 H96? :E 92D 366? 92C5 ?@E E@ D>:=6 2?5 49F4<=6 :?D:56[Q (@=76 D2:5] Qw6VD 925 D@>6 EC6>6?5@FD 3C62<2H2J 5F?<D D:?46 96VD 366? 96C6]Q k^Am
kAmq@C<9@=56C 5@H?A=2J65 E96 D:8?:7:42?46 @7 9:D 5F?<D]k^Am
kAmQ%9@D6 2C6 2=H2JD 7F?[Q 96 D2:5] QqFE :EVD @?=J EH@ A@:?ED]Qk^Am
kAm}@CH6== 25G2?465 E@ :ED `cE9 C68:@?2= 27E6C 658:?8 |:DD:DD:?6H2[ ce\cb[ :? 2 D64E:@?2= 7:?2= 2E }@CH6== w:89 $49@@= =2DE uC:52J] k^Am
kAmQ}@CH6== 92D 2 C62==J 8@@5 3:8 :? W(:==X v6:86C 2?5 2 C62==J 8@@5 D9@@E6C W{F<6 |4qC:56X[Q q@C<9@=56C D2:5] Q~3G:@FD=J[ :E H:== 36 2 492==6?86[ 3FE x E9:?< E96 <6J :D E@ DE2J H9@ H6 2C6 2?5 ?@E 86E @FED:56 E96 >@>6?E]Qk^Am
kAm(@=76 D2:5 E92E E96 E62> H:== EC2G6= 5@H? E@ }6H r2DE=6 @? uC:52J E@ 96=A E96 E62> 36 >@C6 H6== C6DE65 7@C $2EFC52JVD 82>6] k^Am
kAmQxEVD DF49 2 3:8 8J> 2?5 xV> 6I4:E65 E@ 8@ @G6C E96C6[Q q@C<9@=56C D2:5] Qx 5@?VE E9:?< :E H:== 36 E@@ >F49 @7 2 492==6?86 W8@:?8 E@ }6H r2DE=6X] (6 H6?E E@ 2 E@FC?2>6?E :? |F?4:6 W62C=:6C :? E96 J62CX E92E H2D =:<6 2 C68:@?2= 7@C>2E] (6V== 36 C625J E@ 8@] (6 A=2J H6== @? E96 C@25]Q k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.