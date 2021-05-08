Enemy of public education
As I am writing and submitting this letter to the editor on Monday, May 3, I don’t know what the election results will be. These issues of education funding have divided our community for the last several years, but we all need to all come together to demand change and fight the true enemy of public education: our state legislature.
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