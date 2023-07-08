A recently released report by the U.S. Government Accountability Office (GAO) found the use of non-compete agreements is widespread throughout the U.S. labor market and restricts job mobility, lowers wages for workers, and discourages innovation.
GAO found that workers’ job mobility is reduced in states that are more likely to enforce non-compete agreements, and states that limit these clauses see increased wages, on average. The studies reviewed by GAO also showed that enforcement of non-compete agreements may restrain the creation of new businesses – especially in the tech and science industries – due to increased probability of litigation and greater costs of recruiting and hiring staff.
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U.S. Sen. Todd Young, R-Ind., is a member of the Commerce Committee.
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