INDIANAPOLIS — A federal judge on Monday dismissed a lawsuit filed against Indiana’s attorney general by four women who say he drunkenly groped them during a party, while state legislators took their first step toward possibly forcing him from office if the state Supreme Court suspends his law license.
Republican Attorney General Curtis Hill has denied the allegations and his lawyers argued the women didn’t have a valid case for sexual harassment under federal law because they all worked for state government’s legislative branch while Hill is an elected officer of the executive branch.
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