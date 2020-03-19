GOSHEN — A vote by the Goshen Plan Commission will allow efforts to build an ice rink and pavilion on the canal to move forward.
The commission voted Tuesday to rezone to commercial several parcels of land at 311 W. Madison Street and nearby. The 37 acres of land had previously been zoned a mix of agricultural and industrial.
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