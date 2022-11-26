Open house planned for I&M project

ELKHART — Indiana Michigan Power (I&M) plans to invest $17 million to replace a 60-year-old power line in hopes of improving electric reliability and efficiency for customers in Elkhart, officials said.
The East Elkhart Transmission Line Project involves:
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