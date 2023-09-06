ELKHART — The League of Women Voters of Elkhart County announced the schedule of candidate forums for the 2023 Municipal elections in Elkhart County. Three forums are planned in September, organized geographically.
The schedule of forums, all on Thursdays, are:
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