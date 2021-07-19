NAPPANEE — “This Is Me.” These three simple words carry an important message behind the 16 self-portraits created by a group of local students who artistically expressed themselves for a new community project.
Students of the Boys & Girls Club of Nappanee recently finished their colorful self-portraits under the guidance of longtime local artist Jeff Stillson.
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