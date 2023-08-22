Merit commission votes to dismiss detective

ELKHART — Detective Joy Phillips was dismissed from the Elkhart Police Department on Monday.
The 24-year veteran of the South Bend and Elkhart departments was terminated after a vote by the Police Merit Commission. The commission heard three days of testimony last week regarding numerous allegations about her conduct since last year.
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