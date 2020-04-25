GOSHEN — Maple City Health Care Center has a new look and some new names.
Maple City Health Care Center Inc. will remain the name of the organization, however the building located at 213 Middlebury Street in Goshen has a new name: Northside Community Health Center.
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