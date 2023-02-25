INDIANAPOLIS (AP) — Indiana lawmakers have sidelined a proposal that would have allowed immigrants living in the country illegally to obtain state-issued cards giving them permission to drive.
A state Senate committee had endorsed the bill in early February. But it failed to advance through another committee before a deadline this week for action.
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