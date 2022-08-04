Grand Prix takes another lap

ELKHART — Go-karts will be zooming through the streets of downtown for the annual Thor Industries Elkhart Riverwalk Grand Prix.
The two-day event returns on Friday and Saturday and will feature live concerts, a cornhole tournament, a fireworks show, and of course, kart racing.
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