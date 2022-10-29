Food Bank of Northern Indiana will continue mobile food distributions during November.
Assorted food items are offered free of charge on a first-come-first-served basis while supplies last for those in need of assistance. One box per household is allowed while supplies last.
kAm%96D6 2C6 5C:G6\E9CF 5:DEC:3FE:@?D] !2CE:4:A2?ED 2C6 2D<65 E@ C6>2:? :? E96:C G69:4=6 2?5 @A6? E96:C ECF?< E@ C646:G6 :E6>D] p? 2C62 :? E96 =@E H:== 36 2G2:=23=6 E@ =@25 :E6>D :7 E96 ECF?< 5@6D ?@E @A6?]k^Am
kAmw6C6 2C6 E96 5:DEC:3FE:@? =@42E:@?D W2== E:>6D 2C6 =@42=Xik^Am
kAm$E] y@D6A9 r@F?EJi c E@ e A]>] (65?6D52J[ }@G] a[ {:36CEJ t=6>6?E2CJ $49@@=[ e__ !C686= sC:G6[ |:D92H2<2j E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J %96 r:EJ @7 |:D92H2<2 2?5 H:== D6CG6 b__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAm{2!@CE6 r@F?EJi `` 2]>] E@ ` A]>] %9FCD52J[ }@G] b[ $2=G2E:@? pC>J[ bac_ |@?C@6 $E][ {2!@CE6j E9:D AC@5F46 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J z6Jq2?< 2?5 H:== D6CG6 b__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAmt=<92CE r@F?EJi `` 2]>] E@ ` A]>] |@?52J[ }@G] f[ t2DE v@D96? |6??@?:E6 r9FC49[ a_`h t] {:?4@=? pG6?F6[ v@D96?j E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J %96 r:EJ @7 v@D96? 2?5 H:== D6CG6 a__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAm$E] y@D6A9 r@F?EJi `_ 2]>] E@ ?@@? uC:52J[ }@G] ``[ |F6DD6= vC@G6 !2C<[ 24C@DD 7C@> w@=J rC@DD vC256 $49@@=[ 4@C?6C @7 (:=36C $EC66E 2?5 '2DD2C pG6?F6[ $@FE9 q6?5j E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J r'$ 2?5 H:== D6CG6 ad_ 9@FD69@=5Dk^Am
kAm$E2C<6 r@F?EJi `_ 2]>] ?@@? (65?6D52J[ }@G] `e[ y2>6D #] w2C56DEJ w2>=6E^s2G:D %@H?D9:A u:C6 $E2E:@? 2?5 r@>>F?:EJ r6?E6C[ `d (] x?5:2?2 pG6][ w2>=6Ej E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J %96 w2C56DE |6>@C:2= t?5@H>6?E uF?5 E9C@F89 E96 $E2C<6 r@F?EJ r@>>F?:EJ u@F?52E:@? 2?5 H:== D6CG6 b__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAmt=<92CE r@F?EJi b E@ d A]>][ (65?6D52J[ }@G] `e[ r=2JE@? w@>6D[ eeha_ $]#] `h[ (2<2CFD2j E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J r=2JE@? w@>6D 2?5 H:== D6CG6 b__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAmz@D4:FD<@ r@F?EJi `` 2]>] E@ ` A]>] %9FCD52J[ }@G] `f[ v@5’D w:89H2J E@ w62G6? u@@5 !2?ECJ[ ddd (6336C $E][ (2CD2Hj E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J zC@86C 2?5 H:== D6CG6 b__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAm$E2C<6 r@F?EJi h E@ `` 2]>] uC:52J[ }@G] `g[ z?@I &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ a_` $] $9:6=5 $EC66E[ z?@Ij E9:D 5:DEC:3FE:@? :D DA@?D@C65 3J zC@86C 2?5 H:== D6CG6 b__ 9@FD69@=5Dk^Am
kAm– %CFE9 DE277k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.