ELKHART — Elkhart Community Schools is seeking community feedback through a series of 50-minute focus groups.
As announced in September, Elkhart Community Schools has partnered with School IQ/SitelogIQ to complete a long-term feasibility/facility study.
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