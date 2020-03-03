ELKHART — No confirmed cases of the coronavirus have been reported in Elkhart County, but health officials are urging residents to take precautions in the wake of the 26 individuals statewide being monitored for possible infection due to history of travel or contact with individuals who have traveled.
Indiana State Health Commissioner Kristin Box, during a news conference last week to explain possible infections and how officials plan to prepare for an outbreak, said resources designated for a potential influenza pandemic are being repurposed to address coronavirus.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmt249 4@F?EJ :? E96 DE2E6 :D C6DA@?D:3=6 7@C E96 56G6=@A>6?E @7 :ED @H? 24E:@? A=2? H:E9 8F:52?46 7C@> E96 $E2E6 s6A2CE>6?E @7 w62=E9[ D96 D2:5] %96 A2?56>:4 AC6A2C65?6DD 8F:52?46 A=2? :?4=F56D DEC2E68:4D 7@C 4@>>F?:42E:@?[ D@4:2= 5:DE2?4:?8 2?5 @E96C DE6AD]k^Am
kAm“q642FD6 E96C6 :D ?@ G244:?6 2?5 ?@ EC62E>6?E 7@C r~'xs\`h[ DE6AD =2C86=J 7@4FD @? DE2J:?8 9@>6 2?5 >:E:82E:?8 E96 C:D< @7 4@>>F?:EJ 6IA@DFC6[” D96 D2:5[ 255:?8 E92E :E :D ?@E ?646DD2CJ 2E E9:D A@:?E 7@C E96 86?6C2= AF3=:4 E@ DE2J 9@>6 @C 42?46= 6G6?ED]k^Am
kAmx? t=<92CE r@F?EJ[ 25>:?:DEC2E@CD 2C6 H@C<:?8 @? D6G6C2= AC@E@4@=D E@ 6?DFC6 DFAA=:6D 2?5 C6D@FC46D 2C6 2G2:=23=6 D9@F=5 2? @FE3C62< @44FC] %96 t=<92CE r@F?EJ w62=E9 s6A2CE>6?E :D D6?5:?8 @FE :?7@C>2E:@? E@ D49@@=D[ 3FD:?6DD6D[ 2?5 E96 86?6C2= 4@>>F?:EJ E@ 6IA=2:? 9@H C6D:56?ED 42? AC@E64E E96>D6=G6D]k^Am
kAm“%96 >2:? :?7@C>2E:@? E92E A6@A=6 ?665 E@ <?@H :D E92E H6 5@?’E 92G6 2?J 8@@5 EC62E>6?E 7@C :E[” t=<92CE r@F?EJ w62=E9 ~77:46C {J5:2 |6CEK D2:5 |@?52J] “|@DE A6@A=6 H:== @?=J 92G6 2 >:=5 :==?6DD[ 3FE H6 H2?E E@ AC6G6?E E96 DAC625] %92E’D E96 >@DE :>A@CE2?E E9:?8]”k^Am
kAm|6CEK 2?5 q@I 28C665 E96 36DE AC6G6?E:@? 7@C E96 DAC625 @7 E96 r~!xs\`h G:CFD :D 32D:4 9J8:6?6 C@FE:?6D :?4=F5:?8 C68F=2C 92?5\H2D9:?8[ AC@A6C 4@F89 6E:BF6EE6 2?5 DE2J:?8 9@>6 H96? D:4<]k^Am
kAm“(6 C64@>>6?5 E2<:?8 42C6 @7 J@FCD6=7 :? 86?6C2=[” |6CEK D2:5]k^Am
kAm%96 962=E9 56A2CE>6?E C64@>>6?5D E:AD DF49 2D 62E:?8 7CF:ED 2?5 G686E23=6D[ 2?5 86EE:?8 6?@F89 D=66A[ D@ 2? :?5:G:5F2= 42? >@C6 62D:=J 7:89E @77 2?J <:?5 @7 86C>]k^Am
kAm}6H 5:28?@D6D :? D6G6C2= DE2E6D AFD965 E96 E2==J @7 r~'xs\`h 42D6D A2DE `__[ 962=E9 @77:4:2= 2??@F?465 |@?52J[ 2?5 }6H w2>AD9:C6 C6A@CE65 :ED 7:CDE 42D6[ C2:D:?8 E96 E@E2= @7 27764E65 DE2E6D E@ ``] $62EE=6 @77:4:2=D 2??@F?465 7@FC >@C6 562E9D[ 3C:?8:?8 E96 E@E2= :? E96 &]$] E@ D:I]k^Am
kAmx? t=<92CE r@F?EJ[ D:I A6@A=6 2C6 36:?8 >@?:E@C65 7@C D:8?D @7 E96 G:CFD[ |6CEK D2:5] %96 :?5:G:5F2=D H6C6 EC2G6=6CD 7C@> 4@F?EC:6D 27764E65 3J E96 r~'xs\`h @FE3C62<]k^Am
kAm$E2?52C5 AC@E@4@= :D E92E E96J 2C6 >@?:E@C65 EH:46 52:=J 7@C `c 52JD] $J>AE@>D :?4=F56 7=F\=:<6 DJ>AE@>D DF49 2D 4@F89[ 76G6C 2?5 >FD4=6 2496D] %9@D6 H9@ 6IA6C:6?46 DJ>AE@>D >FDE E96? 36 H:E9@FE 76G6C @C DJ>AE@>D 7@C ac 9@FCD 367@C6 36:?8 C6=62D65]k^Am
kAm“xE’D E@@ ?6H 7@C FD E@ <?@H 9@H 52?86C@FD :E :D[” |6CEK D2:5] “xE’D 8@@5 E@ 36 AC6A2C65 3FE E96C6 46CE2:?=J :D?’E 2?J C62D@? E@ A2?:4] r@?E2:?:?8 E96 G:CFD C62==J 56A6?5D @? E96 D:>A=6 E9:?8D =:<6 C@FE:?6 4=62?:?8 2?5 H2D9:?8 J@FC 92?5D 2D E96J E2F89E :? 8C256 D49@@=]”k^Am
kAmt=<92CE r@F?EJ t>6C86?4J |2?286>6?E s:C64E@C y6??:76C %@36J 28C665 E92E H9:=6 E96C6’D 2 A@E6?E:2= 7@C D6C:@FD :==?6DD @C @FE3C62<[ 36:?8 AC@24E:G6 :D E96 36DE 4@FCD6 @7 AC6G6?E:@?]k^Am
kAm“x E9:?< E9:D :D G6CJ D6C:@FD[ 2?5 H6 ?665 E@ E2<6 :E D6C:@FD=J[ 3FE 2 =@E @7 AC642FE:@?D E92E H6 E2<6 7@C E96 7=F 2C6 E96 D2>6 AC642FE:@?D H6’C6 E2<:?8 7@C E96 4@C@?2G:CFD[” D96 D2:5]k^Am
kAm$96 25565 E92E 9@DA:E2=D 2?5 5@4E@CD’ @77:46D D9@F=5 36 E2<:?8 DA64:2= ?@E6 E@ 6?DFC6 E92E E96J 92G6 @C 42? 86E 255:E:@?2= DFAA=:6D BF:4<=J :7 ?66565]k^Am
kAm“(6 5@?’E H2?E E@ E2<6 2?JE9:?8 7@C 8C2?E65 3FE H6 5@?’E H2?E E@ 4C62E6 2 H@CCJ H6== 6:E96C[” D96 D2:5]k^Am
kAmp? x?5:2?2 =@42E:@? 92D 366? 2DD:8?65 2D 2 42== 46?E6C 7@C 2?J@?6 H9@ >2J 36 2E C:D< 7@C 4@?EC24E:?8 4@C@?2G:CFD] %96 x$sw tA:56>:@=@8J #6D@FC46 r6?E6C :D 2G2:=23=6 2E b`f\abb\f`ad @C b`f\abb\`bad 27E6C 9@FCD[ @C 3J 6\>2:= 2E 6A:C6D@FC46o:D59]:?]8@G 7@C 2?J@?6 6IA6C:6?4:?8 DJ>AE@>D DF49 2D 76G6C[ 4@F89[ 2?5 D9@CE?6DD @7 3C62E9 2?5 @C 92G:?8 2 C646?E 9:DE@CJ @7 EC2G6= E@ r9:?2 @C 4@?E24E H:E9 D@>6@?6 DFDA64E65 @7 92G:?8 r~'xs\`h]k^Am
kAm“x ;FDE 5@?’E H2?E A6@A=6 E@ A2?:4[” |6CEK 25565] “x’5 C2E96C 36 AC6A2C65 3642FD6 E92E H:== <66A E9:?8D :? A6CDA64E:G6] %96C6’D D@ >F49 23@FE E96 5:D62D6 H6 5@?’E <?@H 2?5 E92E’D E96 <6J] x E9:?< A6@A=6 E6?5 E@ H@CCJ 23@FE E9:?8D[ 3FE E96J D9@F=5 H@CCJ 23@FE H2D9:?8 E96:C 92?5D 2?5 x 5@?’E <?@H E92E 86ED E96 9625=:?6D]”k^Am
kAm&A52E6D @? E96 G:CFD 2C6 2G2:=23=6 2E 9EEADi^^HHH]454]8@G^4@C@?2G:CFD]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.