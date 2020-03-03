China Outbreak

This illustration provided by the Centers for Disease Control and Prevention shows the COVID-19. This virus was identified as the cause of an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China. 

 Centers for Disease Control and Prevention via AP

ELKHART — No confirmed cases of the coronavirus have been reported in Elkhart County, but health officials are urging residents to take precautions in the wake of the 26 individuals statewide being monitored for possible infection due to history of travel or contact with individuals who have traveled.

Indiana State Health Commissioner Kristin Box, during a news conference last week to explain possible infections and how officials plan to prepare for an outbreak, said resources designated for a potential influenza pandemic are being repurposed to address coronavirus.

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