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ELKHART — City Council has given the green light to rezone 15 acres on the city’s northwest side to make way for a new medical complex.

The property, at the southwest corner of West Bristol Street and Edwardsburg Avenue, will be rezoned from general manufacturing to a community business district.

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