SOUTH BEND — Patients who were denied class action certification in a lawsuit against Goshen Hospital have turned to the state appellate court.
The Indiana Court of Appeals heard arguments last month in a lawsuit brought against the hospital on behalf of Linda and Stephen Gierek and potentially close to 1,200 more patients. The patients were told by the hospital that they could have been exposed to infectious diseases during surgery in 2019.
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