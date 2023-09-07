ELKHART — Wellfield Botanic Gardens, an oasis of year-round natural beauty, special events and community engagement, on Wednesday announced the start of the public phase of an ambitious capital campaign supporting the Events and Visitors Center Expansion Project.

Created nearly 20 years ago, the Master Plan for Wellfield Botanic Gardens foresaw the regional attraction Wellfield has now become, with over 75,000 visitors per year.

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