NAPPANEE — Nappanee continues its tradition of being one of Indiana’s top fall festivals when the annual Apple Festival returns this weekend.

Beginning in 1975 as a one-block festival, this community of 7,000 offers up great hospitality as it welcomes over 100,000 people to the four-day event, organizers said in a news release.

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