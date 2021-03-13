ELKHART — As Dayna Bennett moves from being Mayor Rod Roberson’s chief of staff to being director of development services, she will remain one of the city’s best-paid employees.

Bennett keeps her annual salary of $103,588 in her new position, which has a budgeted salary of $78,335 per year. That means the compensation for the position grows by 32 percent.

Follow Rasmus S. Jorgensen on Twitter at @ReadRasmus

(1) comment

Seven
Seven

It might be helpful to post the job descriptions of the chief of staff and also the director of development.

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