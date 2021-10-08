GOSHEN — A South Bend man has been arrested and charged with an armed robbery that occurred in Goshen in 2020.
Lasean Green, 31, was in court Thursday for his first appearance on the Level 3 felony. A warrant charging him with the robbery was issued earlier this year.
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