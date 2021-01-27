GOSHEN — The City of Goshen will discuss its Community Development Block Grant plan for the year during a public hearing Thursday.
The virtual public hearing is at 9 a.m. The link to the Zoom stream is available on the city’s meeting and events calendar at goshenindiana.org/calendar.
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