GOSHEN — The third suspect in a robbery that left a man in a Dumpster in 2020 has pleaded guilty.
Tyrice Edmonson, 28, pleaded guilty to robbery resulting in injury, a Level 3 felony, in court Thursday. He was one of three people arrested in connection with an April 7, 2020, incident in Goshen that left an injured victim in a trash bin.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmz6G:? tG2?D 2?5 {2 }64:2 $92CA\%2J=@C H6C6 2=D@ 492C865 H:E9 E96 C@336CJ] q@E9 92G6 2=C625J 366? D6?E6?465 27E6C A=625:?8 8F:=EJ]k^Am
kAmt5>@?D@?’D A=62 28C66>6?E D6ED 2 D6G6?\J62C 42A @? AC:D@? E:>6] w6 E@=5 r:C4F:E r@FCE yF586 |:4926= r9C:DE@76?@ E92E 96 5:5?’E A6CD@?2==J E2<6 2?JE9:?8 7C@> E96 G:4E:> 3FE E92E 96 A2CE:4:A2E65 :? E96 C@336CJ]k^Am
kAmr9C:DE@76?@ 2446AE65 9:D A=62 2?5 D6E D6?E6?4:?8 7@C $6AE] ah]k^Am
kAm%96 G:4E:> E@=5 A@=:46 9:D 46==A9@?6 2?5 H2==6E H6C6 DE@=6? 2?5 96 H2D >256 E@ E2<6 @77 9:D A2?ED 2?5 4=:>3 :?E@ 2 EC2D9 4@?E2:?6C H9:=6 E96 C@336CD 7=65] ~77:46CD 7@F?5 9:> D9@CE=J 27E6C E96 C@336CJ[ H:E9 :?;FC:6D @? 9:D 7246 2?5 3=@@5 @? 9:D 7246 2?5 4=@E96D]k^Am
kAm%96 G:4E:> D2:5 96 H2D H:E9 $92CA\%2J=@C[ 2C8F:?8 @G6C D@>6 A9@E@D @? 9:D A9@?6 E92E 96 C67FD65 E@ 56=6E6[ H96? 96 H2D C@3365 3J EH@ >6?]k^Am
kAm$92CA\%2J=@C D2:5 E96 G:4E:> 925 A9@E@D @7 96C 49:=5C6? 2?5 E96:C >65:42= C64@C5D @? 9:D A9@?6[ H9:49 D96 7@F?5 H6:C5[ 244@C5:?8 E@ A@=:46] $96 D2:5 D96 2C8F65 H:E9 9:> 23@FE 56=6E:?8 E96> 2?5 F=E:>2E6=J 6?=:DE65 96=A :? E2<:?8 E96 A9@?6 7C@> 9:>]k^Am
kAm$96 2D<65 2 7C:6?5 E@ 96=A 96C 86E E96 A9@?6 2?5 E92E >2?’D 7C:6?5 2=D@ A2CE:4:A2E65] $96 D2:5 E96:C :?E6?E:@? H2D E@ 86E E96 G:4E:>’D A9@?6 2?5 E92E :E H2D DF886DE65 E96 EH@ >6? “5@ >@C6[” 3FE E96J 5:5?’E :?E6?5 E@ <:== 9:>[ 244@C5:?8 E@ A@=:46]k^Am
kAm$92CA\%2J=@C A=62565 8F:=EJ E@ 2 C@336CJ 492C86 :? s646>36C a_a_ 2?5 C646:G65 2 D6?E6?46 E92E :?4=F565 EH@ J62CD :? AC:D@?[ a\`^a J62CD @? 4@>>F?:EJ 4@CC64E:@?D 2?5 c\`^a J62CD @? AC@32E:@?]k^Am
kAmtG2?D C646:G65 2 `a\J62C D6?E6?46[ 3C@<6? 5@H? 2=@?8 D:>:=2C =:?6D[ 27E6C 25>:EE:?8 E@ 9:D C@=6 :? E96 C@336CJ :? pF8FDE a_a`]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.