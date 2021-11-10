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GOSHEN — A city economic board advanced funding plans for a large industrial development in southeast Goshen Tuesday.

The Goshen Economic Development Commission passed two measures related to funding for Last Dance LLC, which intends to turn hundreds of acres of farmland along College Avenue into an industrial development. Immediate plans include the construction of two RV manufacturing facilities and one lamination building at 16629 C.R. 36.

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