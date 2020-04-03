ELKHART — Elkhart County saw a 0.4 percent increase in population between 2018 and 2019, twice the growth rate for the five counties that make up the South Bend-Elkhart Regional Partnership.

The region grew by 1,213 people for a population growth rate of 0.2 percent last year, according to the announcement from the partnership Thursday. The population in the three Indiana and two Michigan counties changed from 728,400 to 729,613, according to the partnership, which cites U.S. Census Bureau data.

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