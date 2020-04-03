ELKHART — Elkhart County saw a 0.4 percent increase in population between 2018 and 2019, twice the growth rate for the five counties that make up the South Bend-Elkhart Regional Partnership.
The region grew by 1,213 people for a population growth rate of 0.2 percent last year, according to the announcement from the partnership Thursday. The population in the three Indiana and two Michigan counties changed from 728,400 to 729,613, according to the partnership, which cites U.S. Census Bureau data.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 4@F?E:6D 2C6 t=<92CE[ |2CD92== 2?5 $E] y@D6A9 :? x?5:2?2 2?5 q6CC:6? 2?5 r2DD :? |:49:82?] t=<92CE 925 E96 9:896DE 8C@HE9 :?5:G:5F2==J[ 7C@> a_d[e`f E@ a_e[bc`[ H9:=6 |2CD92== 2?5 q6CC:6? D2H 2 D=:89E 564C62D6]k^Am
kAm{6G@? y@9?D@?[ AC6D:56?E @7 E96 vC62E6C t=<92CE r92>36C @7 r@>>6C46 2?5 2 C68:@?2= A2CE?6CD9:A 3@2C5 >6>36C[ ?@E65 E92E t=<92CE r@F?EJ H2D AC@;64E65 E@ 36 @?6 @7 E96 76H 4@F?E:6D :? x?5:2?2 E92E H@F=5 D66 A@AF=2E:@? 8C@HE9 @G6C E96 ?6IE D6G6C2= J62CD]k^Am
kAm“x562==J[ 4FCC6?E D:EF2E:@? ?@EH:E9DE2?5:?8[ H6 4@?E:?F6 E@ D66 E92E EJA6 @7 8C@HE9[” 96 D2:5]k^Am
kAmqFE 96 :?5:42E65 C68:@?2= A@AF=2E:@? 8C@HE9 C6=:6D @? D92C65 677@CED[ H96E96C :E’D 3C2?5:?8[ 3FD:?6DD C64CF:E>6?E[ @C E2=6?E C64CF:E>6?E 2?5 C6E6?E:@?]k^Am
kAm“%9@D6 E9:?8D 92G6 2 C6D:5F2= 67764E 7@C 6G6CJ@?6 :? E96 C68:@?[ :?4=F5:?8 @FC 4@F?EJ 2?5 @FC 3@C56C:?8 4@F?E:6D :? |:49:82? 2D H6==[” 96 D2:5] “(9:=6 H6 :? t=<92CE r@F?EJ 92G6 8C@H? 2E 2 72DE6C A246[ 7C@> 2 A6C46?E286 DE2?5A@:?E[ E92? E96 2C62D 2C@F?5 FD[ x E9:?< E96 H@C< E92E’D 92AA6?:?8 96C6 H:== 36 2 36?67:E E@ E96 H9@=6 C68:@?]”k^Am
kAm#68:?2 t>36CE@?[ AC6D:56?E @7 E96 C68:@?2= A2CE?6CD9:A[ D2:5 E2=6?E 2EEC24E:@? 2?5 C6E6?E:@? :D @?6 @7 E96 @C82?:K2E:@?’D 7:G6 >2:? 2C62D @7 7@4FD] $96 D2:5 E96 8@2= :D E@ EC2?D7@C> E96 ?6E >:8C2E:@? EC6?5 7C@> ?682E:G6 E@ A@D:E:G6 3J a_ad]k^Am
kAm!@AF=2E:@? :? E96 C68:@? :?4C62D65 D=:89E=J @G6C E96 A2DE 564256[ 3J `]b A6C46?E D:?46 a_`_[ 2?5 76H6C A6@A=6 2C6 =62G:?8 E96 C68:@? 4@>A2C65 E@ E9@D6 H9@ >@G6 96C6[ 244@C5:?8 E@ E96 C6=62D6] x? a_`f[ `]hf A6@A=6 A6C `[___ =67E E96 C68:@?[ 4@>A2C65 E@ `]ee A6@A=6 A6C `[___ :? a_`h]k^Am
kAm!@AF=2E:@? ?F>36CD 42? 492?86 E9C@F89 3:CE9D[ 562E9D 2?5 >:8C2E:@?[ 3@E9 5@>6DE:4 2?5 :?E6C?2E:@?2=] %96 C68:@?’D 8C@HE9 42? 36 2EEC:3FE65 AC:>2C:=J E@ ?2EFC2= :?4C62D6 – 3:CE9D @G6C 562E9D – 2?5 A@D:E:G6 :?E6C?2E:@?2= >:8C2E:@?[ E96 C6=62D6 7C@> E96 A2CE?6CD9:A DE2E6D]k^Am
kAmx7 E96 C68:@?2= 64@?@>J DE2JD DEC@?8 2?5 2 G2C:6EJ @7 ;@3 EJA6D 2C6 2G2:=23=6[ y@9?D@? D2:5[ E96 2C62 H:== 4@?E:?F6 E@ 36 2 A@E6?E:2= 9@E DA@E E92E A6@A=6 H:== 4@?D:56C C6=@42E:?8 E@[ 6G6? 24C@DD 3@C56CD]k^Am
kAm“%96 3:CE9 C2E6D :? E96 DE2E6 @7 x?5:2?2 2?5 2C@F?5 E96 4@F?ECJ[ 2D E96J 4@?E:?F6 E@ 564=:?6[ E96 3F=< @7 >@DE A@AF=2E:@? 8C@HE9 :D AC@323=J 8@:?8 E@ 4@>6 7C@> :?E6C?2E:@?2= 8C@HE9 C682C5=6DD @7 3FD:?6DD D64E@C @C D<:== EJA6[” 96 D2:5] “%92E 2== :D A2CE @7 E96 C64CF:E>6?E AC@46DD] x E9:?< 2 =@E @7 E:>6D H6 E9:?< 23@FE C64CF:E:?8[ H6 E9:?< 23@FE H92E 5@6D C64CF:E:?8 =@@< =:<6 7C@> 2 ?2E:@?2= DE2?5A@:?E] qFE E96 C62=:EJ :D[ :? E9:D 52J 2?5 286[ 2 =@E @7 C64CF:E:?8 5@6D E2<6 A=246 :?E6C?2E:@?2==J]”k^Am
kAm':3C2?E r@>>F?:E:6Dp?@E96C 9@A6 :D E92E :?G6DE>6?ED :? E96 2C62 E9C@F89 AC@8C2>D =:<6 E96 Sbc >:==:@? #68:@?2= r:E:6D x?:E:2E:G6 2=D@ 96=A 5C2H >@C6 A6@A=6 E@ E96 C68:@?[ 244@C5:?8 E@ t>36CE@?] %96 8C2?E 92D DFAA@CE65 2 A@CE7@=:@ @7 ae BF2=:EJ @7 =:76 AC@;64ED :? E96 C68:@?[ :?4=F5:?8 C64C62E:@?2= 2?5 2E9=6E:4 724:=:E:6D [ 4F=EFC2= G6?F6D 2?5 >:I65\FD6 FC32? 56G6=@A>6?ED]k^Am
kAm%96 A2CE?6CD9:A 2=D@ A=2?D E@ =2F?49 2 3C2?5 42>A2:8? E9:D DF>>6C E@ AC@>@E6 E96 DEC6?8E9D 2?5 D92C65 @AA@CEF?:E:6D @7 E96 C68:@?] xE’D 2:>65 2E 2EEC24E:?8 C6D:56?ED[ :?G6DE>6?ED 2?5 E@FC:D>]k^Am
kAmx? t=<92CE r@F?EJ[ ':3C2?E r@>>F?:E:6D 42>6 E@86E96C :? a_`e E@ 96=A AC@>@E6 BF2=:EJ @7 =:76 :?G6DE>6?ED] xE 2=D@ =2F?4965 :ED @H? 3C2?5 42>A2:8? 7@C E96 4@F?EJ 2E E96 368:??:?8 @7 E96 J62C[ 42==65 “(6== rC27E65]”k^Am
kAm“xE’D 8C62E E92E @FC A@AF=2E:@? :D :?4C62D:?8[” D2:5 $FK:6 (6:C:4<[ 2 C68:@?2= A2CE?6CD9:A 3@2C5 >6>36C 2?5 4@\492:C @7 ':3C2?E r@>>F?:E:6D] “pD 2 >6>36C @7 E96 $qt#![ @FC 56D:C6 :D E92E :E 92AA6? 2E 2 >F49 BF:4<6C C2E6 >@G:?8 7@CH2C5] %92E :D H9J :?:E:2E:G6D =:<6 ':3C2?E r@>>F?:E:6D 2?5 E96 #68:@?2= !2CE?6CD9:A 2C6 D@ :>A@CE2?E :? D9@H:?8 4FCC6?E 2?5 A@E6?E:2= C6D:56?ED E96 8C62E E9:?8D 23@FE t=<92CE r@F?EJ 2?5 E96 $qt #68:@?]”k^Am
kAm$96 25565 E92E 8C@H:?8 E96 C68:@?2= A@AF=2E:@? 96=AD 255 E@ E96 H@C<7@C46]k^Am
kAm“pEEC24E:?8 E96 A@AF=2E:@? :D 6DD6?E:2= E@ @FC H@C<7@C46] x? EFC?[ DFAA@CE:?8 3FD:?6DD :?G6DE>6?E 2?5 96=A:?8 8C@H H286D H:== :?4C62D6 AC@DA6C:EJ ?@E @?=J :? t=<92CE r@F?EJ 3FE @FC C68:@?[” D96 D2:5] “s:G6CD:EJ 2?5 x?4=FD:@? :D @?6 @7 E96 7:G6 A:==2CD @7 E96 $qt#! 2?5 H6’== 4@?E:?F6 E@ H@C< @? :?4C62D:?8 E92E 5:G6CD:EJ]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.