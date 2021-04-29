GOSHEN — Buggy lanes will be added when a two-mile section of C.R. 38 is rebuilt and widened this year.
The $6.2 million project is underway between C.R. 35 and C.R. 31. The work includes widening travel lanes from 10 to 12 feet as well as drainage improvements, new turn lanes at key intersections and buggy lanes on either side.
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