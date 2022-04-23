MIDDLEBURY — The development of the county’s newest park can move ahead after a years-long delay in grant funding distribution.
The Elkhart County Parks Department is finally receiving a $250,000 Land and Water Conservation Fund grant it was awarded in 2019. The funds weren’t released until recently due to the COVID-19 pandemic, according to parks Director Ronda DeCaire.
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