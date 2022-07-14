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ELKHART — An Elkhart woman has been charged with neglect after the death of her child one and a half years earlier.

Keshawn Walker, 26, is charged with neglect of a dependent as a Level 5 felony after police investigated the death of her infant son in February 2021. A warrant for her arrest was issued Monday.

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