ELKHART — As the city considers an exception to its indoor smoking ban, tobacco control advocates looked at targeted advertising during a panel discussion this week.
Tobacco Control of Elkhart County held the virtual session Wednesday, ahead of a vote set for Monday by the Elkhart City Council. The exemption to the smoking ban would allow tobacco use inside cigar bars in the city.
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