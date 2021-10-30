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Pictured are examples of menthol cigarette ads targeting African Americans as part of the documentary “Black Lives / Black Lungs,” shown during a panel discussion Wednesday.

ELKHART — As the city considers an exception to its indoor smoking ban, tobacco control advocates looked at targeted advertising during a panel discussion this week.

Tobacco Control of Elkhart County held the virtual session Wednesday, ahead of a vote set for Monday by the Elkhart City Council. The exemption to the smoking ban would allow tobacco use inside cigar bars in the city.

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