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ELKHART — A man is accused of kicking another man out of his house at gunpoint after threatening to kill him.

Cord Ferguson, 27, was arrested Thursday and charged with intimidation with a deadly weapon, a Level 5 felony. Police say he aimed a gun at the victim after accusing him of stealing marijuana.

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