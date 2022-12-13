ELKHART — A man is accused of kicking another man out of his house at gunpoint after threatening to kill him.
Cord Ferguson, 27, was arrested Thursday and charged with intimidation with a deadly weapon, a Level 5 felony. Police say he aimed a gun at the victim after accusing him of stealing marijuana.
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