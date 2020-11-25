ELKHART — Holiday light displays are being held at Wellfield Botanic Gardens in Elkhart and at the RV Park in Shipshewana.
Winter Wonderland Holiday Lights at the botanic gardens are open Nov. 27-29 and for several days in December: 4-6, 11-13, 18-23 and 26-27. All event times are 5:30 to 8:30 p.m.
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