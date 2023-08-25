County parks board seeks input on master plan

The Elkhart County Park and Recreation Board is seeking input from the public for the development of the 2024- 2028 Five Year Master Plan.
Over the next five weeks, members of the community can provide their ideas and suggestions via an online survey or in person at one of the Parks’ upcoming public meetings.
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