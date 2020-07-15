Last week the emails started coming in about vines wrapped around trees in yards and wooded areas. Ridding trees and other areas of the vines can be challenging at times, especially when the vines are intertwined with desirable plants in the landscape.
We have several species of wild grape in the area. Wild grape can be desirable or undesirable depending on where it pops up. It is a native that can provide food for birds and insects. The vines can grow as long as 15 meters and beyond. Vines often grow up tree trunks and eventually out across the tops of tree canopies, shading out the trees’ own leaves. As trees and vines mature, they can cause girdling (squeezing) of tree trunks as well.
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