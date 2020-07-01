Jeff Burbrink

Burbrink

If you have ever tried to identify a plant, you may have run across some strange words: monoecious and dioecious. What do these terms mean?

Most plants have flowers that contain both male parts (stamens) and female parts (pistils). Think of the flowers of a petunia, for example. When each flower has both functional male and female parts, as is the case in petunias, the flower is said to be perfect. An imperfect flower, then, is one that has either functional male parts (staminate flowers), or functional female parts (pistillate Flowers), but not both.

Jeff Burbrink is an educator with Purdue Extension Elkhart County. He can be reached at 574-533-0554 or jburbrink@purdue.edu.

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