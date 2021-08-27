ELKHART — Child advocacy organization CAPS will present the Masked Singer Dinner and Auction on Saturday, Aug. 28, at the Crystal Ballroom in the Lerner Theater.

This year’s fundraiser offers high-energy performances, a sit-down dinner and an auction filled with amazing items.

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