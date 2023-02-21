When I was young, I went to Epcot at Disney with my family, and I clearly remember the display called The Land. As typical with the Disney experience, it was well designed to spark your imagination with ways to produce food that seemed very modern and futuristic.
Fifty years later, as an Extension Educator, I look things a bit differently. Some might say my view point is too critical, but if you cannot make a profit, you aren’t going to produce food very long, and you can fall into a huge financial hole. Last I heard, profit is a good thing.
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Jeff Burbrink is an educator with Purdue Extension Elkhart County. He can be reached at 574-533-0554 or
jburbrink@purdue.edu.
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