NAPPANEE — Casey Tubman has been appointed president of Newmar Corp. effective Aug. 1, Winnebago Industries Inc. has announced.
Tubman will report to Winnebago President and Chief Executive Officer Michael Happe and will be based in Nappanee. Winnebago is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.
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