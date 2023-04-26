ELKHART — Crossroads United Way, a nonprofit organization serving Elkhart, LaGrange and Noble counties in Indiana, has announced a restructuring of its staff.
The changes aim to enhance the organization’s ability to serve local businesses, nonprofits and individuals in need, says CEO and President, Bill Rieth.
kAm“%9:D >@G6 >2C<D E96 6G@=FE:@? @7 2 |@56C? &?:E65 (2J[ @?6 E92E 46=63C2E6D :ED A2DE 249:6G6>6?ED H9:=6 252AE:?8 E@ 4FCC6?E ?665D 2?5 6>3C24:?8 ?6H @AA@CEF?:E:6D[” D2:5 #:6E9[ D6CG:?8 9:D =2DE J62C 2D 9625 @7 E96 @C82?:K2E:@? D:?46 a_``]k^Am
kAm%9:D C6DECF4EFC6 2=D@ 56>@?DEC2E6D E96 @C82?:K2E:@?’D 4@>>:E>6?E E@ 6>A@H6C:?8 :ED E62> E9C@F89 E96 FD6 @7 E649?@=@8J 2?5 2 8C@HE9 >:?5D6E[ 96 D2:5] qJ =6G6C28:?8 E96 E2=6?ED @7 :ED E62> >6>36CD[ rC@DDC@25D &?:E65 (2J :D 4@>>:EE65 E@ :?4C62D:?8 :ED :>A24E 2?5 56=:G6C:?8 6I46AE:@?2= C6DF=ED]k^Am
kAmx? 255:E:@?[ rC@DDC@25D &?:E65 (2J 4@?E:?F6D E@ 6>3C246 E96 A@H6C @7 4@==64E:G6 7F?5C2:D:?8 E@ :?4C62D6 E96 :>A24E @7 2?J 8:7E[ ?@ >2EE6C 9@H =2C86 @C D>2==] %9:D 2AAC@249 96=AD E@ DFAA@CE E96 @C82?:K2E:@?’D G:D:@? @7 AC@G:5:?8 :?4@>A2C23=6 D6CG:46 2?5 D@=FE:@?D E@ =@42= 3FD:?6DD6D[ ?@?AC@7:ED[ 2?5 :?5:G:5F2=D :? ?665[ E96 @C82?:K2E:@? D2:5 :? 2 ?6HD C6=62D6]k^Am
kAmpD A2CE @7 E96 C6DECF4EFC:?8[ rC@DDC@25D &?:E65 (2J 2??@F?46D D6G6C2= AC@>@E:@?D H:E9:? E96 @C82?:K2E:@?] |:496=6 |2C=@H :D ?@H ~A6C2E:@?D |2?286C[ y6D t=2> 2?5 y6??:76C w2?6J 2C6 ?@H s:C64E@CD @7 #6D@FC46 s6G6=@A>6?E[ y:== *@56C :D ?@H s:C64E@C @7 '@=F?E66C 2?5 r@>>F?:EJ t?8286>6?E[ s6?:D6 {2?56CD :D ?@H pC62 s:C64E@C 7@C {2vC2?86 2?5 }@3=6 r@F?E:6D[ yF=:6 !@6CE?6C :D ?@H $6?:@C s:C64E@C @7 r@>>F?:EJ x>A24E[ }2E2=:6 tG2?D :D ?@H r9:67 x>A24E 2?5 s6G6=@A>6?E ~77:46C[ 2?5 p?8:6 w@@86?3@@> :D ?@H r9:67 u:?2?4:2= 2?5 ~A6C2E:@?D ~77:46C]k^Am
kAm“%96 6?E:C6 E62> 2E rC@DDC@25D &?:E65 (2J :D 6I4:E65 E@ >@G6 7@CH2C5 H:E9 E96D6 492?86D 2?5 =@@<D 7@CH2C5 E@ 4@?E:?F:?8 E@ D6CG6 E96 4@>>F?:EJ :? ?6H 2?5 :??@G2E:G6 H2JD[” E96 C6=62D6 D2:5] “qJ 46=63C2E:?8 A2DE 249:6G6>6?ED[ 6G@=G:?8 E@ >66E 4FCC6?E ?665D[ 2?5 6>3C24:?8 ?6H @AA@CEF?:E:6D[ rC@DDC@25D &?:E65 (2J :D 565:42E65 E@ >2<:?8 2 A@D:E:G6 :>A24E :? E96 =:G6D @7 E9@D6 :E D6CG6D]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.