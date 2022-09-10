GOSHEN — The Goshen Chamber of Commerce will resume Small Business Pitch Night following a two-year pause due to COVID-19 precautions.
The event was launched in 2016 as a way to encourage small business development in Goshen. The event this year is on Tuesday, Nov. 15.
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