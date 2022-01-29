City tosses lifeline to small businesses

Carolina Preciado, who owns The Bookworm with her two sisters, Patricia and Julie, at 128 S. Main St., said they planned to apply for a grant for small businesses hurt by the pandemic being offered by the city using federal American Rescue Plan funds.

 Elkhart Truth photo / Russ Draper

ELKHART — City leaders say they are getting a good response to a new program that aims to give small businesses a financial boost after nearly two years of pandemic woes.

The city appropriated $400,000 from its $18 million federal American Rescue Plan allocation to fund the Small Business Continuity Program. The funds will be awarded in two rounds of $200,000 each. The deadline for applications in the first round is Monday. The second round starts March 1.

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