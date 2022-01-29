City tosses lifeline to small businesses

ELKHART — City leaders say they are getting a good response to a new program that aims to give small businesses a financial boost after nearly two years of pandemic woes.
The city appropriated $400,000 from its $18 million federal American Rescue Plan allocation to fund the Small Business Continuity Program. The funds will be awarded in two rounds of $200,000 each. The deadline for applications in the first round is Monday. The second round starts March 1.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm“xE 92D 567:?:E6=J ?@E 366? E96 62D:6DE A2DE 4@FA=6 @7 J62CD[ 3FE H6’G6 366? 9@=5:?8 FA 2?5 H6’C6 @A6? E@52J[” D2:5 r2C@=:?2 !C64:25@[ H9@ @H?D %96 q@@<H@C> 3@@<DE@C6 H:E9 96C EH@ D:DE6CD[ !2EC:4:2 2?5 yF=:6[ 2E `ag $] |2:? $E] “(6’G6 366? ECJ:?8 E@ 86E 324< E@ ?@C>2= 2D >F49 2D H6 42?]”k^Am
kAm!C64:25@ D2:5 E96 3@@<DE@C6 H2D DE:== 4@?E6>A=2E:?8 E96 36DE FD6 7@C 2?J 8C2?ED :E >:89E 86E 7C@> E96 4:EJ]k^Am
kAm%96 AC@8C2> – H9:49 2==@HD 8C2?ED @7 FA E@ `_ A6C46?E @7 2 3FD:?6DD’D E@E2= C6G6?F6 7C@> a_`h FA E@ Sad[___ – 2==@HD 2 3C@25 FD6 @7 E96 7F?5D[ 7C@> :>>65:2E6 ?665D DF49 2D C6?E @C FE:=:E:6D[ E@ 3F:=5:?8 42A24:EJ 3J :?G6DE:?8 :? 6IA2?D:@?D @C EC2:?:?8 7@C 6>A=@J66D[ D@7EH2C6 @C 4@>AFE6C 6BF:A>6?E E@ 96=A E2<6 EC2?D24E:@?D @?=:?6[ @C D:8?286 2?5 724256 FA8C256D]k^Am
kAm“(6’C6 G6CJ 6I4:E65 23@FE E96 @AA@CEF?:EJ[” !C64:25@ D2:5] “xE’D 8C62E E92E D@>6 @7 E92E >@?6J :D 8@:?8 E@ D>2== 3FD:?6DD6D]”k^Am
kAmp 3FD:?6DD >FDE 92G6 2 A9JD:42= =@42E:@? :? E96 4:EJ[ 92G6 Sd__[___ @C =6DD :? C6G6?F6 2?5 92G6 ad @C 76H6C 6>A=@J66D] xE >FDE 2=D@ 36 23=6 E@ 56>@?DEC2E6 7:?2?4:2= 92C> 5F6 E@ E96 r~'xs\`h A2?56>:4 42FD65[ 7@C 6I2>A=6[ 3J DFAA=J 492:? 5:DCFAE:@?D[ =23@C D9@CE286D @C AF3=:4 962=E9 C6BF:C6>6?ED[ @C 2 564C62D6 :? AC@7:ED @C :?4C62D6 :? =@DD6D 5F6 E@ E96 A2?56>:4]k^Am
kAmzC:DE6? $>@=6[ 64@?@>:4 56G6=@A>6?E DA64:2=:DE 7@C E96 4:EJ[ D2:5 DECF88=:?8 3FD:?6DD6D 925 4@>6 E@ E96 4:EJ 7@C 96=A] p?5 D96 D2:5 E96 $>2== qFD:?6DD r@?E:?F:EJ !C@8C2> H2D 2 A6C764E FD6 @7 p#! 7F?5D 2D 567:?65 3J =2H>2<6CD]k^Am
kAm“%92E H2D E96 6I24E :?E6?E:@? 7@C E9@D6 7F?5D – E@ 96=A DECF88=:?8 3FD:?6DD6D 2?5 E@ 96=A E96 4@>>F?:EJ C64@G6C 7C@> E96 A2?56>:4 – 2?5 E9:D :D 2 A6C764E FD6 @7 E92E >@?6J[” D96 D2:5] “%96 AC@8C2> :D :? C6DA@?D6 E@ @FC 3FD:?6DD @H?6CD[ H9@ BF:E6 7C2?<=J 5:5?’E <?@H H92E E@ 5@ 2?5 42>6 E@ FD 7@C 96=A]”k^Am
kAmp3@FE a_ 3FD:?6DD6D 92G6 2AA=:65 7@C 7F?5D :? E96 7:CDE C@F?5[ D96 D2:5] p 3FD:?6DD >2J DF3>:E 2? 2AA=:42E:@? :? 3@E9 C@F?5D 3FE 2 3FD:?6DD H:== ?@E 36 2H2C565 >@C6 E92? @?6 8C2?E]k^Am
kAm“(92E H6’G6 D66? D@ 72C :D 2? @G6CH96=>:?8=J 8@@5 C6DA@?D6[” $>@=6 D2:5] “(6’C6 AC6EEJ A=62D65 H:E9 :E] (6 <?@H E96D6 3FD:?6DD6D ?665 E96D6 7F?5D D@ @FC 8@2= :D E@ 86E :E E@ E96> 2D BF:4<=J 2D A@DD:3=6]”k^Am
kAmpH2C5D 7@C E96 7:CDE C@F?5 2C6 D4965F=65 7@C 2AAC@G2= 3J E96 4:EJ q@2C5 @7 (@C<D :? 2?@E96C >@?E9 367@C6 E96 D64@?5 C@F?5 @7 2AA=:42E:@?D 368:?D @? |2C49 ` 2?5 6?5D @? |2C49 b`]k^Am
kAmt5 w2J56?[ E96 @H?6C @7 w@E s@8 t55J’D[ f__ $] |2:? $E][ D2:5 96 H@F=5 2AA=J E@ E96 AC@8C2> E@ 3F:=5 FA 9:D 3FD:?6DD 2?5 C64@FA D@>6 @7 9:D =@DD6D] #68F=2C FD6 @7 2 9@E 5@8 42CE 96 C@==65 @FE 2E 76DE:G2=D 2?5 @E96C 6G6?ED 2D H6== 2D @FED:56 =2E6\?:89E 32CD 2?5 4=F3D 76== :? a_a_ E@ ?62C K6C@]k^Am
kAm“x AFC492D65 2 ?6H EC2:=6C x 5:5?’E FD6 7@C 2=>@DE EH@ J62CD[” 96 D2:5] “x 5:5?’E 3@CC@H >@?6J E@ 3FJ :E D@ :E 42>6 C:89E @FE @7 >J 3@EE@> =:?6] xE’D 366? 2 ?:46 =2H? @C?2>6?E 7@C 2 J62C 2?5 2 92=7]”k^Am
kAmqFD:?6DD 92D 366? >F49 36EE6C D:?46 E96?[ 96 D2:5[ 2=E9@F89 ?2:=:?8 5@H? 2 DE625J DFAA=J @7 >62ED 2?5 @E96C C6DE2FC2?E >2E6C:2=D C6>2:?D 2 492==6?86 E92?<D E@ E96 A2?56>:4]k^Am
kAmr:EJ r@F?4:= 2AAC@G65 E96 4C62E:@? @7 E96 AC@8C2> @? y2?] b H:E9 2 DA=:E G@E6 2=@?8 A2CEJ =:?6D] ~AA@?6?ED D2:5 E96 7F?5D H@F=5 36 36EE6C FD65 3J 3FJ:?8 7:C6 6BF:A>6?E @C :?G6DE:?8 :? @E96C AC@8C2>D E92E 36?67:E65 E96 H9@=6 4@>>F?:EJ C2E96C E92? 2 92?57F= @7 3FD:?6DD6D] qFE DFAA@CE6CD D2:5 D>2== 3FD:?6DD6D H6C6 2>@?8 E96 92C56DE 9:E 3J E96 A2?56>:4 2?5 ?66565 E96 DFAA@CE – ?@E ;FDE 7@C E96>D6=G6D 3FE 7@C E96:C 6>A=@J66D 2?5 E96:C 4FDE@>6CD 2?5 7@C 3FD:?6DD 5:G6CD:EJ :? E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm“uC2?<=J[ @776C:?8 2 3FD:?6DD Sad[___[ 27E6C 6G6CJE9:?8 E96J’G6 366? E9C@F89[ :E’D ;FDE 2 5C@A :? 2 3F4<6E[” D2:5 r@F?4:=>2? p2C@? |:D9=6C[ s\`DE] “xE’D C62==J ;FDE 2 E@FC?:BF6E 7@C 2 G6CJ =2C86 H@F?5]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.